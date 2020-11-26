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14:28

Володин сообщил о 21 госпитализированном с COVID-19 депутате Госдумы

фото ЗакС политика Володин сообщил о 21 госпитализированном с COVID-19 депутате Госдумы

В начале пленарного заседания нижней палаты федерального собрания её председатель Вячеслав Володин огласил статистику по количеству заболевших коронавирусной инфекцией депутатов: так, по его словам, каждый двадцатый народный избранник лечится от недуга в больнице. Трансляция ведётся на сайте Госдумы.

"Расходы на здравоохранение и преодоление пандемии увеличены. Да, это те деньги, которые могли пойти в другие отрасли. Но сегодня нужно думать о людях. Спасать их. И правильно делают депутаты, которые идут к своим избирателям. Это наша с вами обязанность. Сегодня 21 депутат на больничной койке. 137 депутатов перенесли пандемию. Мы с вами видим, что увеличивается постоянно число. Но мы обязаны сделать всё, чтобы люди были защищены", - декламировал Володин.

К слову, спикер является единственным из всех членов президиума, у кого на лице отсутствует маска.

Сегодня Государственная дума должна принять в первом чтении проект бюджета на 2021 год.

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