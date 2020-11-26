Госдума отклонила законопроект ЛДПР о выходном 31 декабря

Депутаты Государственной думы отказались поддерживать законопроект о выходном дне 31 декабря, уведомляет ТАСС.

С данной инициативой уже не первый год выступают парламентарии, входящие в фракцию ЛДПР. Согласно их задумке, один из выходных дней соответствующего календарного года переносится нормативным правовым актом правительства на 31 декабря в случае, если этот день не является выходным.

"Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами", - отмечали авторы проекта закона.

Либерал-демократы уже предлагали депутатами Госдумы рассмотреть аналогичную инициативу 5 лет назад, но также одобрения не получили.