Предприятие в Понтонном обязали снизить выброс вредных веществ

Росприроднадзор потребовал от администрации деревообрабатывающей компании "Свеза Усть-Ижора" в Понтонном до 23 февраля следующего года устранить нарушения, которые вредят окружающей среде, сообщила пресс-служба ведомства.

Как минимум с октября граждане жалуются на едкие выбросы в атмосферу и черный дым, оставляющий копоть на различных поверхностях. В самом предприятии это сочли разовым недоразумением, вызванным запуском мини-ТЭЦ. Однако неблагоприятная экологическая ситуация стала повседневностью.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что предприятием не разработан план и не проводятся мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при наступлении неблагоприятных метеоусловий", - говорится в сообщении ведомства.

Проверка установила, что контроль за выбросами был слабым, при этом замеры воздуха на территории предприятия показали, что концентрация загрязняющих веществ укладывается в диапазон допустимых значений.