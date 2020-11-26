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16:59

Обрушение крыши на "Красном треугольнике" привело к прокурорской проверке

фото ЗакС политика Обрушение крыши на "Красном треугольнике" привело к прокурорской проверке

Петербургская прокуратура занялась изучением обстоятельств обрушения крыши на территории бывшего завода "Красный треугольник" в Кировском районе. О происшествии сигнализировали в социальных сетях накануне, 25 ноября.

"Прокуратура даст оценку действиям собственника на предмет соблюдения требований федерального законодательства об охране объектов культурного наследия и обеспечении сохранности государственного имущества", - гласит сообщение.

По мнению градозащитников, обративших внимание на инцидент, обрушение могли спровоцировать люди, спиливавшие конструкции здания для сдачи их в металлолом. Корпус, оставшийся без крыши, представляет собой историческое здание, построенное в 1860-е годы.

Фото: ВКонтакте /.."Красный Треугольник".. |17+|

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