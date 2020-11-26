Комитет по энергетике ищет зампреда на зарплату от 103 тысяч рублей

Заместителя председателя, ответственного за взаимодействие с теплоснабжающими организациями, ищет комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, говорится на кадровом портале Смольного.

Чиновнику полагается должностной оклад в 42,3 тысячи рублей. Однако общая заработная плата обещана на уровне от 103 до 114 тысяч рублей в месяц.

Предъявлено множество требований к профессиональным навыкам и знаниям потенциального кандидата, от знаний порядка подготовки к отопительному сезону и требований к антитеррористической защищенности объектов до умения обеспечивать координацию деятельности исполнительных органов власти. Будущий зампред также должен уметь руководить подчиненными, оперативно принимать решения и добиваться их исполнения.

В должностные обязанности чиновника входит не только организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, но и, в частности, работа по проведению мероприятий по гражданской обороне в самом комитете.