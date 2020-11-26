В 2020 году продовольствие в РФ подорожало втрое больше, чем в странах ЕС

Росстат опубликовал свежий отчет, в котором представлены данные о росте потребительских цен на продукты питания с января по октябрь нынешнего "коронавирусного" года. В документе параллельно с этими цифрами фигурируют аналогичные показатели, относящиеся к экономикам европейских стран.

В общем и целом, рост цен в России за эти десять месяцев превысил рост цен в странах Евросоюза почти в три раза: 4,1% против 1,4%. За октябрь показатели составляют 0,8% и 0,3% соответственно.

Больше всего в России с начала года подорожали различные сладости (шоколад, мед, сахар) - на 11,8%, тогда как в Евросоюзе эта группа товаров подскочила в цене всего на 0,9%. При этом падение цен в России главным образом коснулось овощей (-5,2%), в то время как в странах ЕС овощи подешевели в целом только на 1,3%.