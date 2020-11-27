"80 тысяч неравнодушных людей": Беглов поблагодарил волонтёров за работу

Свыше 80 тысяч волонтёров заняты в различных сферах Северной столицы, известил городской глава Александр Беглов у себя на странице "ВКонтакте".

К одной только всероссийской акции "Мы вместе", по его словам, присоединилось свыше 4,5 тысяч жителей Петербурга.

Волонтёры исполнили более 20 тысяч заявок, а не менее 210 тысяч петербуржцев получили гуманитарную помощь от компаний-партнёров акции.

"Сегодня в Санкт-Петербурге более 80 тысяч волонтеров. 80 тысяч неравнодушных, горящих людей помогают детям-сиротам, людям с ограниченными возможностями здоровья, участвуют в донорском движении и поисковой работе, заботятся о природе и памятниках культуры", - поблагодарил Беглов занятых в различных проектах граждан.

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