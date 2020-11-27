Коронавирус выявили у более 27 тысяч россиян, 3687 из которых - петербуржцы

По состоянию на утро, 27 ноября, на территории РФ зафиксировано 27 543 новых случая заболевания россиян коронавирусной инфекцией, проинформировали в оперативном штабе. Соответственно, на сегодняшний день известно о 2 215 533 гражданах, заразившихся с начала пандемии.

За последние 24 часа от COVID-19 скончались 496 человек, всего погибли 38 558 заболевших.

Излечились при этом ещё 26 682 инфицированных, а общее количество выздоровевших достигло отметки 1 712 174.

Наибольшее количество новых случаев заражения зарегистрировано в Москве — 7 918, Петербурге — 3 687, Московской области — 1 058, Нижегородской области — 459, в Свердловской области — 399.