Депутаты ЗакСа не смогут стать членами общественной палаты Петербурга

Законодательное собрание Петербурга намерено принять законопроект, по которому его члены не смогут входить в состав региональной общественной палаты. Парламентский комитет по законодательству поддержал инициативу 27 ноября.

Согласно документу, помимо депутатов ЗакСа, войти в состав ОП не смогут сенаторы Совета Федерации. Представлявший инициативу единоросс Сергей Купченко объяснил, что изменения необходимы в связи с требованиями федерального законодательства.

Вопросов к документу у депутатов не возникло. Инициативу одобрили единогласно.

Сергей Еремеев