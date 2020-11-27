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11:17

Экс-офицера ФСБ приговорили к условному сроку за хищение ковров ручной работы

фото ЗакС политика Экс-офицера ФСБ приговорили к условному сроку за хищение ковров ручной работы

235-й Гарнизонный военный суд приговорил бывшего офицера ФСБ Сергея Ренкаса к четырем годам условно, признав виновным в хищении ковров ручной работы у предпринимателя из Дагестана, передает ТАСС.

Ренкаса и его подельника Виктора Ковтонюка признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дело возбудили в 2018 году. Фигуранты предложили представителю ДРОО "Союз дагестанских ремесленников" продать для приемной ФСБ России натуральные ковры ручной работы. Предприниматель передал им девять ковров на 6,5 млн рублей, обвиняемые обещали, что заплатят за ковры или вернут их обратно, но в итоге потерпевший не получил ни того, ни другого.

Кроме условного срока, Ренкасу назначили штраф в 300 тысяч рублей. Ковтонюк приговорен к трем годам условно со штрафом в 200 тысяч рублей. Каждому назначено по три года испытательного срока.

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