Чечину освободили от должности главы района

Распоряжением правительства Петербурга Наталью Чечину освободили от должности руководителя администрацией Курортного района, сообщила городская администрация. Полномочия районного главы будет исполнять заместитель Игорь Белокопытов, уточнил в Смольном.

Напомним, 23 ноября губернатор Александр Беглов ввел Чечину в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а 26 ноября ее избрали председателем Горизбиркома. За кандидатуру Чечиной проголосовали 13 из 14 членов Горизбиркома. Как сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ГИК, к полноценной работе новый руководитель комиссии приступила с 27 ноября.

В председатели Горизбиркома Чечину предложила Центральная избирательная комиссия. Члены ЦИК выразили надежду, что она сможет улучшить избирательную систему Петербурга.

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