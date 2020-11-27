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11:50

Чечину освободили от должности главы района

фото ЗакС политика Чечину освободили от должности главы района

Распоряжением правительства Петербурга Наталью Чечину освободили от должности руководителя администрацией Курортного района, сообщила городская администрация. Полномочия районного главы будет исполнять заместитель Игорь Белокопытов, уточнил в Смольном.

Напомним, 23 ноября губернатор Александр Беглов ввел Чечину в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а 26 ноября ее избрали председателем Горизбиркома. За кандидатуру Чечиной проголосовали 13 из 14 членов Горизбиркома. Как сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ГИК, к полноценной работе новый руководитель комиссии приступила с 27 ноября. 

В председатели Горизбиркома Чечину предложила Центральная избирательная комиссия. Члены ЦИК выразили надежду, что она сможет улучшить избирательную систему Петербурга. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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