У Мурино появится собственный дизайн-код городской среды

В соседствующем с Петербургом областном городе Мурино будет введён собственный дизайн-код городской среды: свои проекты уже представили администрация населённого пункта и центр компетенций Ленинградской области, оповестили в пресс-службе правительства региона.

Документ будет устанавливать правила оформления объектов благоустройства и организацию городской среды.

Ожидается, что после появления дизайн-кода в городе будут установлены единые требования к рекламным вывескам, городской мебели и другим объектам благоустройства. Кроме того, в документе будут прописаны соответствующие требования к застройщикам.

"Внедрение дизайн-кода - сложный процесс, требующий умения договариваться разных стейкхолдеров, групп населения, бизнеса, власти. Отрадно, что в Мурино пришли к этому пониманию достаточно быстро, все осознают необходимость договариваться на берегу", - поделилась мнением руководитель центра компетенций Ленобласти по вопросам формирования комфортной городской среды Екатерина Манжула.