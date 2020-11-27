18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:25

У Мурино появится собственный дизайн-код городской среды

фото ЗакС политика У Мурино появится собственный дизайн-код городской среды

В соседствующем с Петербургом областном городе Мурино будет введён собственный дизайн-код городской среды: свои проекты уже представили администрация населённого пункта и центр компетенций Ленинградской области, оповестили в пресс-службе правительства региона.

Документ будет устанавливать правила оформления объектов благоустройства и организацию городской среды.

Ожидается, что после появления дизайн-кода в городе будут установлены единые требования к рекламным вывескам, городской мебели и другим объектам благоустройства. Кроме того, в документе будут прописаны соответствующие требования к застройщикам.

"Внедрение дизайн-кода - сложный процесс, требующий умения договариваться разных стейкхолдеров, групп населения, бизнеса, власти. Отрадно, что в Мурино пришли к этому пониманию достаточно быстро, все осознают необходимость договариваться на берегу", - поделилась мнением руководитель центра компетенций Ленобласти по вопросам формирования комфортной городской среды Екатерина Манжула.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:18 Защитники парка Интернационалистов передали в ЗакС 2,4 тысячи подписей против реконструкции Южного шоссе

17:08 После ночного рейда ККИ закрыли три бара, пренебрегавших "антивирусными" правилами

16:42 Европейский университет купил за 250 млн рублей помещения в особняке Серебряковой

16:16 Навального оштрафовали за отказ удалять расследование о "Московском школьнике"

15:51 Бывшего замглавы ФСИН Максименко арестовали на два месяца

15:27 Минздрав не видит смысла вводить тотальный масочный режим в России

15:21 Муниципал: Мундепы МО "Смольнинское" просят полицию найти и.о.главы муниципалитета Ранкова

14:59 В России появится единый телефонный номер для вопросов по коронавирусу

14:57 Эсеры хотят обязать Смольный софинансировать программу капремонта - до 40% из бюджета

14:32 Активисты бьют тревогу из-за пропажи песка с пляжа в Солнечном

14:29 "Не просто массовое бесконтрольное общение": Песков объяснил, почему Путин был без маски в Саратове

13:58 Жителя Ростовской области отправили в колонию за комментарии о теракте в Новой Зеландии

13:55 Первая школа в Петербурге уходит на карантин из-за COVID-19: заразились не менее 40 учеников

13:28 Суд оставил аспиранта МГУ Мифтахова в СИЗО до марта

13:23 Минобороны приступило к массовой вакцинации военнослужащих от COVID-19

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru