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13:23

Минобороны приступило к массовой вакцинации военнослужащих от COVID-19

фото ЗакС политика Минобороны приступило к массовой вакцинации военнослужащих от COVID-19

Министерство обороны начало кампанию по массовой вакцинации военнослужащих от COVID-19, уведомил глава ведомства Сергей Шойгу, которого цитирует РИА "Новости". Всего, по его словам, от инфекции привьют свыше 400 тысяч военных.

При этом наименование препарата не конкретизируется, однако, вероятнее всего, речь идёт об отечественной разработке - вакцине центра им. Гамалеи "Спутник V". На сегодняшний день лекарство проходит через третью стадию клинических испытаний: ранее разработчики сообщили, что доказано 95% его эффективности.

Правительство надеется, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется до Нового года.

Напомним, "Спутник V" стала первой зарегистрированной вакциной от COVID-19: о её регистрации было объявлено 11 августа. При этом по сей день продолжаются клинические исследования препарата. Вторую вакцину зарегистрировал центр "Вектор" – она носит название "ЭпиВакКорона".

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