"Не просто массовое бесконтрольное общение": Песков объяснил, почему Путин был без маски в Саратове

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во время поездки в Саратов был без защитной маски, поскольку и так были приняты все необходимые меры эпидемиологической безопасности, передает ТАСС.

Путин прибыл с визитом в Саратов 26 ноября и посетил Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики. На опубликованных кадрах видно, что и Путин, и участники встречи были без масок, не соблюдали социальную дистанцию и здоровались с президентом за руку.

Песков заявил, что такое поведение обусловлено "тем, что были приняты необходимые меры обеспечения эпидемиологической безопасности президента". О каких именно мерах идет речь, представитель Кремля уточнять не стал. При этом он согласился, что личный пример Путина для граждан по соблюдению мер при распространении коронавируса важен.

"Но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто такое массовое бесконтрольное общение", - заявил Песков.