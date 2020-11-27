В России появится единый телефонный номер для вопросов по коронавирусу

В России вводится единый телефонный номер по вопросам, связанным с коронавирусом – 122, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителей вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По словам представителей Чернышенко, появление короткого "коронавирусного" номера позволит централизировать звонки в колл-центрах регионов и оперативно передавать информацию в поликлиники, станции скорой помощи или другие службы. Техническую помощь окажет "Ростелеком", также компания готова в случае дефицита операторов для обработки входящих звонков предоставить свои кадры.

Ожидается, что в будущем по номеру 122 можно будет как вызвать бригаду скорой или врача на дом, так и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с коронавирусом.