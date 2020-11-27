Минздрав не видит смысла вводить тотальный масочный режим в России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на пресс-конференции в Будапеште заявил, что не видит смысла вводить тотальный масочный режим в России, передает РИА "Новости".

По словам Мурашко, в России разработана "гибкая система введения определенных ограничений в регионах".

"Россия очень большая страна. И поэтому вводить одновременно на всей территории одинаковый режим не имеет смысла. Локальные режимы вводятся губернаторами каждого региона", - сказал министр.

При этом 27 октября Роспотребнадзор опубликовал распоряжение, согласно которому в России введен обязательный масочный режим. Носить маски граждане обязаны в общественном транспорте, такси, лифтах и общественных местах.