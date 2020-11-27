Европейский университет купил за 250 млн рублей помещения в особняке Серебряковой

Российский аукционный дом оповестил о завершении торгов по продаже помещения в особняке Серебряковой на набережной Кутузова: площади достались Европейскому университету за 250 млн рублей.

"Здание является объектом культурного наследия регионального значения. На объект было подано 4 заявки. Победитель – Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования "Европейский университет в Санкт-Петербурге" – предложил за лот 250 млн рублей (начальная цена – 190 млн рублей)", – поделились деталями в РАД.

Сделка стала крупнейшей в текущем году в рамках приватизации имущества Северной столицы.

С молотка пустили не весь особняк, но большую его часть - 2,4 тысячи кв метров (общая площадь здания - свыше 3,2 "квадратов").

В конкурсной документации говорилось, что продаваемые помещения будут наиболее эффективно использованы, если в них разместить офисы. Кроме того, сообщалось о проблеме с парковочными местами.