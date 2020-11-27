После ночного рейда ККИ закрыли три бара, пренебрегавших "антивирусными" правилами

Постфактум проведенного в ночь на 27 ноября рейда по петербургским барам комитет по контролю за имуществом временно запретил работать трём барам, осуществлявшим свою деятельность в ночное время - вопреки "антивирусному" запрету правительства.

Совместно с полицией и Роспотребнадзором сотрудники ККИ проверили 16 клубов и баров, продолжавших функционировать после 23:00.

В половине заведений общепита у персонала отсутствовали СИЗ, а также QR-коды.

Теперь в отношении владельцев данных точек будут составлены административные протоколы, по которым им может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

Три бара закрыли из-за неоднократных нарушений с их стороны: это - "Лаборатория 31", "Угрюмочная" и "Бар - УЕ".