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17:45

В Мариинской больнице рассказали, студенты каких вузов помогают врачам бороться с COVID-19

фото ЗакС политика В Мариинской больнице рассказали, студенты каких вузов помогают врачам бороться с COVID-19

С самого начала пандемии бороться с коронавирусом врачам Мариинской больницы помогают студенты медицинских вузов Петербурга, известили в пресс-службе учреждения.

В числе помощников - стажёры и медсёстры из ведущих городских  университетов и колледжей: Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета, Военно-медицинской академии им. Кирова, Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова, Северо-Западного медуниверситета им. Мечникова и медицинского колледжа № 1.

"Поток желающих оказывать помощь в Мариинской больнице только растёт. Уже более сотни человек приняли осознанное решение работать именно в "красной зоне" с больными COVID-19, в том числе 11 врачей-стажёров, 80 медсестёр и 15 студентов, выполняющих работу младшего медицинского персонала", - уведомили в Мариинской больнице.

Студенты ощутимо разгружают врачей, которые работают в "красной зоне" и вынуждены до 7 часов в день находиться в специальном защитном костюме.

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