Комздрав разработал правила для своих сотрудников из-за COVID-19

В комитете по здравоохранению подготовил правила поведения на работе для своих сотрудников, во избежание распространения коронавируса. Документ отправлен на антикоррупционную экспертизу 27 ноября.

Согласно разработанному стандарту, на входе в здание медсестра или охранник должны измерять температуру всем работникам с помощью бесконтактного термометра. Температуру надо измерять и во второй половине дня, ответственен за это - специалист по охране труда комитета.

Все сотрудники ведомства должны сообщать своим начальникам о "любых отклонениях в состоянии своего здоровья", соблюдать дистанцию в 1,5 метра и ходить в масках. Руководители подразделений комитета обязаны проводить "визуальное наблюдение" за сотрудниками для выявления у них признаков ОРВИ. Если у кого-то такие признаки будут, то такого работника надо отстранить от работы. Если кто-то из работников заболеет коронавирусом, то его кабинет надо дезинфицировать, сказано в стандарте Комздрава. Обрабатывать в течение дня требуется и дверные ручки, выключатели и перила лестниц.

Документ комздрава предписывает сотрудникам мыть руки после посещения туалета и перед едой, а после этого вытирать их насухо. На рабочих местах есть нельзя - только в специальном помещении. А потом сотрудник должен помыть свою посуду в горячей воде: не ниже 40 градусов по Цельсию.