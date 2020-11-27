Суд продлил арест бывшему замначальника Генштаба до февраля

235-й Гарнизонный военный суд оставил бывшего замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова под арестом до 6 февраля, передает ТАСС.

Защита Арсланова просила перевести его под домашний арест. Адвокат Антон Антонов заявлял, что расследование уголовного дела заканчивается, осталось провести лишь две фонометрические экспертизы, которые не проводят почему-то более года. Сторона обвинения настаивает, что следствие по делу никто умышленно не затягивает, оно "довольно сложное". Также прокурор попросил учесть эпидемию коронавируса и то, что инфекцию перенесла большая часть следователей и прокуроров, занятых в деле.

Генерал-полковника Арсланова задержали 7 февраля. Его обвиняют в мошенничестве с выполнением госзаказа на 6,7 млрд рублей и получении взятки в особо крупном размере. Также Арсланова обвиняют в вымогательстве 12 млн рублей у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева