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19:24

Ожирение и диабет: Смольный утвердил перечень хронических болезней для перевода на удаленку

фото ЗакС политика Ожирение и диабет: Смольный утвердил перечень хронических болезней для перевода на удаленку

Комитет по здравоохранению утвердил перечень хронических заболеваний, при которых работодатели должны перевести своих сотрудников на удаленный режим работы, документ опубликован на сайте Смольного.

Действие прежнего подобного документа, который носил рекомендательный характер, отменено. Перечень заболеваний остался прежним, в нем также девять групп, в том числе "беременность, роды или послеродовой период".

Перейти на удаленный режим работы должны сотрудники с трансплантироваными тканями и органами, злокачественными образованиями, острыми лейкозами, нарушением легочного кровообращения, стенокардией, инфарктом, сердечной недостаточностью и другими болезнями. Также удаленно придется работать людям с сахарным диабетом, ожирением, астмой и другими болезнями органов дыхания, эндокринной системы, костномышечной системы, мочеполовой системы и системы кровообращения. Касается распоряжение о переходе на дистанционную работу и тех, у кого имеются отдельные нарушения иммунитета. 

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