В Госдуме предложили запретить публикацию фото нацистских преступников

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, запрещающий публичную демонстрацию изображений военных преступников Второй мировой войны, передает "Интерфакс".

В числе инициаторов законопроекта – глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и зампред Госдумы Петр Толстой. Они предлагают внести поправки в законы "О противодействии экстремистской деятельности" и "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов".

Депутаты предлагают запретить публичное изображение лиц, признанных военными преступниками приговором Нюрнбергского трибунала и других национальных, военных и оккупационных трибуналов, а также судами времен Великой Отечественной войны. Согласно их идее, публикация фотографий нацистских преступников будет приравнена к экстремистской деятельности.

Исключение предлагается сделать по аналгии с запретом на публичную демонстрацию нацистской символики: если в изборажениях отсутствуют признаки пропаганды, оправдания нацизма и формируется негативное отношение к идеологии нацизма.

Напомним, за последнее время был возбужден ряд уголовных дел о реабилитации нацизма из-за публикаций фотографий нацистских преступников на сайте "Бессмертного полка" в том числе Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера и перешедшего на сторону нацистов генерала Андрея Власова. Одного фигуранта дела оштрафовали на 120 тысяч рублей, другого приговорили к 200 часам обязательных работ.