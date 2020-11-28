В России зафиксировали еще 27,1 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 27 100 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По данным штаба, сейчас коронавирусной инфекцией болеют 464 095 россиян. Общее число случаев заболевания за все время эпидемии возросло до 2 242 633. Умерли от коронавируса, по официальным данным, 39 068 человек: 510 летальных исходов внесли в статистику за последние сутки.

В Петербурге выявлено 3 695 новых случаев заражения. По данным штаба, болеют сейчас 45 529 петербуржцев, всего с марта выявлено 118 515 случаев заболевания. Известно о 5 350 умерших от коронавируса, 70 случаев добавили за последние сутки.

В Архангельской области число зараженных коронавирусом возросло до 30 477 человек (+367), в Мурманской – до 26 854 (+277), в Коми – до 20 751 (+281). В Ленобласти всего заболели 16 526 человек (+209), в Карелии – 14 285 (+399), в Псковской области – 11 923 (+185). В Вологодской области в статистику внесены 11 566 заболевших (+268), в Новгородской - 11 414 (+205), в Калининградской – 11 094 (+192), в НАО – 647 (+2).