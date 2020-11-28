Петербург получил "туристический Оскар" как "лидирующее культурное направление"

Петербург стал обладателем премии World Travel Awards 2020 в номинации "Всемирное лидирующее культурное направление", сообщили представители Смольного.

Город обошел таких конкурентов, как Париж, Лондон, Рим, Венеция, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро и другие. Эта награда считается "Оскаром туристической отрасли" - высшим признанием достижений в области туризма.

Губернатор Александр Беглов отметил, что Петербург не первый раз отмечен этой премией.

"Мы ожидали победы и в этом году. Наш город живет богатой культурной жизнью. У нас находятся известные во всем мире музеи, театры, дворцово-парковые ансамбли. Мы открываем новые туристические места и маршруты. Культурная и туристская география Петербурга расширяется", - заявил он.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Петербург дает туристам шанс "ощутить глубокую культурно-историческую связь Востока и Запада, России и Европы, прошлого и настоящего".

"Больше такого нет нигде. Развитая туристическая инфраструктура, новые городские пространства и гастрономия только усиливают конкурентные преимущества Санкт-Петербурга как для наших граждан, так и для гостей со всего мира, которых мы очень ждем в ближайшее время", – сказала она.

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