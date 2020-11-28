18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:36

Роскомнадзор призвал IT-компании создать видеохостинги для российских СМИ

фото ЗакС политика Роскомнадзор призвал IT-компании создать видеохостинги для российских СМИ

Роскомнадзор обратился к "ведущим интернет-компаниям" России с призывом помочь СМИ в создании и популяризации отечественных видеохостингов.

Случилось это после того, как YouTube ввел полный запрет на создание каналов информационным агентством ANNA NEWS. РКН направил письмо в адрес компании Google с требованием возобновить доступ и заявил о недопустимости "целеноправленной политики цензурирования" в отношении российских СМИ.

"Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации", - заявили в РКН.

В последнее время в СМИ много обсуждалась проблема блокировки каналов российских агентств, в основном государственных, на YouTubeFacebookGoogle и в Twitter. Ранее РКН требовал снять ограничения с фильма RT о протестах в США и других сюжетов канала, материалов "России-1", РИА "Новости" и Sputnik. После этого в Госдуму был внесен законопроект, который позволит наказывать интернет-платформы за цензуру против СМИ и россиян.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:23 Петербург получил "туристический Оскар" как "лидирующее культурное направление"

10:17 Депутаты предложили отправлять в колонию физлиц, нарушающих закон об иноагентах

27 ноября, 20:53 Участников пикетов против домашнего насилия в Москве арестовали за неповиновение полиции

27 ноября, 19:47 В Госдуме предложили запретить публикацию фото нацистских преступников

27 ноября, 18:53 Рухнувшая на "Красном треугольнике" крыша послужила поводом для обращения КГИОП в полицию

27 ноября, 18:51 Суд продлил арест бывшему замначальника Генштаба до февраля

27 ноября, 18:27 Мошенники разослали письма о помощи деньгами для больниц от имени правительства Ленобласти

27 ноября, 17:57 "Чтобы могли отличить Четырбока от Цивилева": В ЦУР Петербурга будут работать до 200 человек

27 ноября, 16:42 Европейский университет купил за 250 млн рублей помещения в особняке Серебряковой

27 ноября, 16:16 Навального оштрафовали за отказ удалять расследование о "Московском школьнике"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:46 Арестованных участниц пикетов против домашнего насилия в Москве всю ночь продержали в автозаке

13:56 Онищенко высказался против всеобщей вакцинации от коронавируса в России

13:36 Роскомнадзор призвал IT-компании создать видеохостинги для российских СМИ

12:23 Петербург получил "туристический Оскар" как "лидирующее культурное направление"

11:35 Более миллиона россиян оштрафовали за нарушение "коронавирусных" ограничений

10:45 В России зафиксировали еще 27,1 тысяч случаев заражения коронавирусом

10:17 Депутаты предложили отправлять в колонию физлиц, нарушающих закон об иноагентах

27 ноября, 20:53 Участников пикетов против домашнего насилия в Москве арестовали за неповиновение полиции

27 ноября, 20:44 "Любой может выйти играть - это неправильно": В ЗакСе обсудили инициативу об уличных музыкантах

27 ноября, 20:24 Суд не стал наказывать активиста, "похоронившего" малый бизнес у стен ЗакСа

27 ноября, 19:47 В Госдуме предложили запретить публикацию фото нацистских преступников

27 ноября, 19:24 Ожирение и диабет: Смольный утвердил перечень хронических болезней для перевода на удаленку

27 ноября, 18:53 Рухнувшая на "Красном треугольнике" крыша послужила поводом для обращения КГИОП в полицию

27 ноября, 18:51 Суд продлил арест бывшему замначальника Генштаба до февраля

27 ноября, 18:29 Комздрав разработал правила для своих сотрудников из-за COVID-19

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru