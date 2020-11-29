Комитет по культуре нашел "антивирусные" нарушения на концертах известных групп

Чиновники из петербургского комитета по культуре обратили внимание на три концерта, состоявшихся в конце ноября в Петербурге, в связи с нарушениями эпидемиологических мер безопасности.

Два из них, концерты групп "Чиж&Co" и "Бригадный подряд", как говорится в сообществе комитета "ВКонтакте", состоялись без уведомления властей, что само по себе является нарушением. Кроме того, выездная проверка сотрудников ведомства установила, что в помещениях нарушались нормы эпидемиологической безопасности.

Третий случай, на котором, впрочем, аналогичные нарушения пока не подтвердились - концерт рэпера Басты, фото и видео с которого распространились по соцсетям. Предварительная продажа билетов, отмечают в комитете, была корректной (продали 50% от всех мест), а мероприятие согласовывалось с властью.

"Важно отметить, что социальная дистанция в общих зонах - фойе, кассовые павильоны, гардеробы - регулируется как и в других общественных местах - с использованием разметки. Что касается зала, то в действующих документах, регламентирующих концертную и театральную деятельность, такого понятия, как "шахматная рассадка", не предусмотрено", - говорится в сообщении.

Концерт Басты чиновники проверят дополнительно.

Фото: Комитет Смольного по культуре / ВКонтакте