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11:55

Комитет по культуре нашел "антивирусные" нарушения на концертах известных групп

фото ЗакС политика Комитет по культуре нашел "антивирусные" нарушения на концертах известных групп

Чиновники из петербургского комитета по культуре обратили внимание на три концерта, состоявшихся в конце ноября в Петербурге, в связи с нарушениями эпидемиологических мер безопасности.

Два из них, концерты групп "Чиж&Co" и "Бригадный подряд", как говорится в сообществе комитета "ВКонтакте", состоялись без уведомления властей, что само по себе является нарушением. Кроме того, выездная проверка сотрудников ведомства установила, что в помещениях нарушались нормы эпидемиологической безопасности.

Третий случай, на котором, впрочем, аналогичные нарушения пока не подтвердились - концерт рэпера Басты, фото и видео с которого распространились по соцсетям. Предварительная продажа билетов, отмечают в комитете, была корректной (продали 50% от всех мест), а мероприятие согласовывалось с властью.

"Важно отметить, что социальная дистанция в общих зонах - фойе, кассовые павильоны, гардеробы - регулируется как и в других общественных местах - с использованием разметки. Что касается зала, то в действующих документах, регламентирующих концертную и театральную деятельность, такого понятия, как "шахматная рассадка", не предусмотрено", - говорится в сообщении.

Концерт Басты чиновники проверят дополнительно.

Фото: Комитет Смольного по культуре / ВКонтакте

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