Силовики обнаружили "наркотические" нарушения в работе детского хосписа

Директор столичного детского хосписа Лидия Мониава "Дом с маяком" сообщила в Facebook, что ее учреждение посетили сотрудники антинаркотического подразделения полиции и зафиксировали нарушения, которые по кодексу административных правонарушений подпадают под крупный штраф. Визитеры явились без предупреждения и стали пересчитывать все медикаменты и отчетность по ним. Ранее на женщину поступила жалоба на предмет того, что она якобы выписывает подопечным слишком много наркотических препаратов.

В результате проверки выяснилось, что к самим препаратам и их количеству у государства претензий не имеется, но в журналах силовикам кое-что не понравилось.

"Система оформления журналов по учету (их великое множество, есть даже журнал по учету журналов) крайне сложная, за каждую ошибку в цифре можно сесть в тюрьму. Все препараты сошлись, а несколько записей в журналах отсутствовали. Это по законам РФ считается нарушением оборота наркотических средств", - пишет Мониава.

Суд по возбужденному административному делу состоится на ближайшей неделе. "Дому с маяком" грозит либо штраф от 200 до 400 тысяч рублей, либо как минимум временное закрытие.