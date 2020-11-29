Выставочный комплекс в кронштадтском парке "Патриот" начнут строить в 2021 году

Внутри кроштадтского парка "Патриот" работы по возведению выставочного комплекса, где в частности, будут проводиться военно-морские салоны, стартуют в следующем году, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, цитируемый ТАСС. Предложение, которое Шойгу представил вместе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым президенту Владимиру Путину, последний одобрил. Шойгу, являющийся также президентом Российского географического общества, охарактеризовал планы строительства комплекса как "грандиозные". Для работы над проектом привлекли виднейших петербургских историков, культурологов и архитекторов.

"Мы хотим, конечно, там создать большой музейный комплекс, в котором будет представлена первая подводная лодка, мы сейчас придумаем, как перевезти ее. Там будут исторические суда, самолеты, для этого делается много и очень талантливыми людьми", - рассказал чиновник.

В планы Шойгу, его коллег и подчиненных входит также создать в парке океанариум м канатную дорогу.

"Хотим сделать подводную гостиницу, некое подобие "Наутилуса". Идея неплохая, но ее еще надо доработать", - добавил министр обороны.

Наконец, важную роль в усовершенствованной "версии" парка "Патриот" будут играть форты.