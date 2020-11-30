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10:20

Экс-начальник отдела ЗВО отправился под арест по делу о крупной взятке

фото ЗакС политика Экс-начальник отдела ЗВО отправился под арест по делу о крупной взятке

Дзержинский райсуд Петербурга счёл, что бывшего начальника отдела Западного военного округа, полковника запаса Олега Карпова следует отправить под арест в рамках уголовного дела о взятке, оповестила объединённая пресс-служба городских судов.

Согласно версии следователей, в ноябре прошлого года экс-военный помог подрядной организации "Росвоенстрой" получить тендер на ремонт в военных городках ЗВО.

За контракт на 100 млн рублей Карпов потребовал взятку в сумме 250 тысяч рублей.

Данное обстоятельство и привело к возбуждению уголовного дела ст. 290 УК РФ. Подозреваемый попался в руки к правоохранителям в пятницу, 27 ноября, в петербургском аэропорте "Пулково", куда он прибыл из Екатеринбурга.

Ближайшие два месяца Карпов проведёт в СИЗО.

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10:20 Экс-начальник отдела ЗВО отправился под арест по делу о крупной взятке

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