Роспотребнадзор: Пандемия никак не отразится на количестве сдаваемых на ЕГЭ предметов

Невзирая на пандемию коронавирусной инфекции, количество предметов, сдаваемых в рамках Единого государственного экзамена, останется прежним, оповещает ТАСС, ссылаясь на соответствующее заявление Роспотребнадзора.

Ситуация никак не повлияет на процедуру сдачи экзаменов - выпускники смогут сдавать любое количество предметов по выбору.

В то же время количество сдаваемых на ОГЭ дисциплин может быть "урезано" с четырёх до трёх. Данный вопрос поручила проработать вице-премьер Татьяна Голикова. Окончательное решение будет зависеть также от мнения Роспотребнадзора.