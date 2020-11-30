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12:09

Руководство МО "Ульянка" обсуждает возможность выхода из Совета муниципальных образований Петербурга

фото ЗакС политика Руководство МО "Ульянка" обсуждает возможность выхода из Совета муниципальных образований Петербурга

Заместитель главы МО "Ульянка" Павел Кондрашов (Партия Роста) 30 ноября обратился к главе Оксане Хлебниковой (избралась от КПРФ) с просьбой на ближайшем заседании местного совета рассмотреть вопрос о выходе муниципалитета из Совета муниципальных образований Петербурга. Скан обращения Кондрашов выложил на свой странице в Facebook.

Замглавы объяснил, что председатель Совета, глава МО "Финляндский округ" Всеволод Беликов непосредственно участвует в процессе лишения нескольких оппозиционных мундепов Петербурга мандатов из-за ошибок в декларациях о доходах. В частности, 1 декабря, вопрос о сложении полномочий с депутата-самовыдвиженки Светланы Уткиной рассмотрит совет самого "Финляндского округа". 

Кондрашов обратил внимание, что Беликов на днях издал распоряжение, ограничивающее круг лиц, которые могут присутствовать на заседании 1 декабря. Посетить совет смогут не более 26 человек, гражданам, не связанным с работой муниципалитета, вход будет воспрещен. При этом МО "Финляндский округ" будет вести трансляцию заседания на своей странице "ВКонтакте".

Кроме того, в своем обращении замглавы МО "Ульянка" возмутился лишением полномочий депутата Анны Каруличевой из МО "Нарвский округ" и намерением оставить без мандата Веру Морозову из МО "Малая Охта". ЗАКС.Ру рассказывал о претензиях губернатора Александра Беглова к их декларациям о доходах.

Кондрашов сообщил ЗАКС.Ру, что ориентировочно следующее заседание местного совета МО "Ульянка" должно состояться 22 декабря.

Совет муниципальных образования Петербурга - совещательный орган, в котором представлены почти все главы муниципалитетов города. После выборов 2019 года совет покинули МО "Гавань" и МО "Смольнинское".


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