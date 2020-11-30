Эксперты прогнозируют, что Петербург не выйдет на плато по COVID-19 в ближайшие две недели

Петербург ещё нескоро выйдет на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, уверен эксперт по статистике Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в городе на Неве остаётся крайне напряженной.

"В ближайшие десять дней, судя по моим наблюдениям, выхода на пик заболеваемости, а затем и на плато, вероятнее всего, не случится. Пока что мы не знаем, с чем имеем дело", - приводит выдержку из беседы с Тавадяном "Комсомольская правда".

Отметим, по состоянию на 30 ноября в Петербурге известно о более 125 тысячах заболевших с начала пандемии. Только за последние сутки зафиксирован 3691 новых случай заражения.