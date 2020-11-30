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13:16

В петербургское отделение ЛДПР приняли кота

фото ЗакС политика В петербургское отделение ЛДПР приняли кота

Члены ЛДПР в Петербурге 30 ноября взяли под опеку кота Карасика из приюта "Островок" и сразу же выдали ему билет своей молодежной организации. Таким образом, "жириновцы" отметили День домашних животных, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

"Мы давно говорим о том, что приюты должны получать финансовую помощь от города и муниципалитетов. Но в данный момент петербургские приюты "живут" исключительно на средства неравнодушных горожан и зооактивистов. Не стал исключением и приют "Островок надежды", с которым ЛДПР не первый месяц поддерживает связь", - заявил координатор ЛДПР в Петербурге Юрий Ломакин.

Ломакин подчеркнул, что "Островок" работает исключительно на некоммерческой основе и пообещал и дальше поддерживать приют.

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