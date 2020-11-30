Основатель именного бренда "Б. Ю. Александров" Борис Александров скончался от последствий COVID-19

Президент компании "Ростагроэкспорт" и основатель именного бренда "Б. Ю. Александров" Борис Александров скончался ночью 30 ноября, информирует НТВ.

По сведениям Telegram-канала Mash, 73-летний предприниматель болел коронавирусной инфекцией. 23 ноября он попал в больницу в тяжелом состоянии и всё последнее время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Молочном союзе России подтвердили факт смерти Александрова, не уточнив причины.

Бренд "Б. Ю. Александров" выпускает известные глазированные сырки и другую молочную продукцию.