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15:42

56 стран-участниц ОЗХО осудили отравление Навального "Новичком" в совместном заявлении

фото ЗакС политика 56 стран-участниц ОЗХО осудили отравление Навального "Новичком" в совместном заявлении

Официальные представители 56 стран, входящих в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и подписавших соответствующую конвенцию, выпустили коллективное заявление, в котором выражается осуждение отравления российского политика Алексея Навального. Текст опубликован в Twitter постпредства Великобритании при ОЗХО.

В документе утверждается, что оппозиционер был атакован боевым веществом из группы "Новичок" и что Россия якобы может скрывать информацию о подробностях инцидента.

Напомним, что в августе Навальный впал в кому на территории Сибири, после чего его удалось транспортировать на лечение в Германию, где специалисты нашли в его организмы следы отравляющего нервно-паралитического вещества. Россия последовательно отрицает причастность к случившемуся, а министр иностранных дел Сергей Лавров даже допускает, что Навального якобы отравили сами немцы. В свою очередь, пострадавший, восстанавливающийся на территории Европы, продолжает настаивать на том, что за атакой на него могут стоять лица, связанные с руководством РФ.

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