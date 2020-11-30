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16:47

В рамках транспортной реформы Смольный укрупнит лоты на обслуживание маршрутов

фото ЗакС политика В рамках транспортной реформы Смольный укрупнит лоты на обслуживание маршрутов

В недрах комитета по транспорту продолжается работа над новым обликом транспортной системы Петербурга и будущей маршрутизацией, что входит в анонсированную еще до пандемии транспортную реформу. Новая проработка стоимостью 39 млн рублей, как пишет "Фонтанка", необходима, поскольку сроки реализации отодвинулись, и за это время у города возникли новые потребности: как минимум, появились или в ближайшее время появятся несколько новых жилых кварталов.

Ожидается, что транспортные новведения внедрят с 2022 года. Это значит, что чиновникам при проведении конкурсов следует предусмотреть возможные точечные изменения и корректировку будущих контрактов: ведь в ближайшие годы территории будут развиваться, и некоторые из них могут неожиданно потребовать создания новых маршрутов. И наоборот - маршрут могут запланировать, а строительство того или иного ЖК внезапно заморозится, и от лишнего троллейбуса потребуется отказаться. Однако, по 44 ФЗ, объем работы по заключенным контрактам можно менять только в пределах 10 процентов. Именно поэтому в Смольном решили укрупнить разыгрываемые лоты.

"Если один лот включает в себя 20–30 маршрутов, то плюс-минус один — это немного. Если же в лоте 5 маршрутов, то даже один автобус убрать мы уже не можем. <...> Мы хотели бы иметь возможность варьировать объем сверх лимитов 44-ФЗ, какие-то особые условия для городов, где есть метро, развитая трамвайная сеть. Но пока такой процедуры не придумано", - объяснил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Таким образом, за контракты на обслуживание маршрутов едва ли смогут побороться небольшие компании-перевозчики. В последней редакции новой транспортной модели города фигурировало 364 коммерческих маршрута.

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