Старинное здание винного городка на Смоленке отремонтирует собственник

Компания "Максидом", владеющая территорией бывшего завода имени Калинина (Уральская улица, 1), решило не сносить один из дореволюционных корпусов, в котором располагался Васильевский винный городок, сообщает строительное издание "Канонер". Несмотря на то, что в 2010-х годах сооружение исключили из реестра памятников, собственник не стал пользоваться возможностью сноса и, наоборот, намерен заняться капитальным ремонтом. В планы "Максидома" входит поднять кровлю и обустроить мансарду.

"По центральной оси корпуса планируется восстановить восьмиколонный исторический портик", - поделился информацией представитель КГИОП.

Зданию, "глядящему" через реку Смоленку на Васильевский остров, около двухсот лет, однако, по мнению Бориса Матвеева, проводившего его историко-культурную экспертизу, сегодня об архитектуре первой четверти XIX века напоминает только первый этаж строения.