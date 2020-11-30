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19:29

Совет МО "Малая Охта" лишил мандата "яблочницу" Морозову

фото ЗакС политика Совет МО "Малая Охта" лишил мандата "яблочницу" Морозову

Совет муниципального образования "Малая Охта" лишил полномочий депутата от "Яблока" Веру Морозову за якобы совершенные ошибки в декларации о доходах, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. О нарушениях сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своём письме в МО, рассказал на заседании и.о. главы муниципалитета Андрей Степанов. По его словам, совет - не комиссия, и сам не проводит экспертизы. Поэтому с заявлением руководителя города нельзя не согласиться, отметил Степанов. Мундеп от "Яблока" Артём Голев возразил ему. Он напомнил, что совет может согласиться с претензией, а может и не согласиться. По его словам, уже были прецеденты, когда муниципалитет не поддерживал предложение губернатора. 

Степанов со ссылкой на письмо губернатора сообщил, что нарушения Морозовой признаны существенными. Мундеп выступила на заседании с пояснением по якобы совершенных ей ошибкам в декларации. По словам Морозовой, у ее супруга нашли счёт в банке, которым муж давно не пользуется. Также мундеп рассказала, что в одной из граф указала данные из "Исходящего остатка" на своем счету в "Альфа-банке". Проверка же сверяла эту строчку с "Входящего остатка", заявила Морозова. Она предложила совету не лишить не полномочий и отметила, что в документах о проверке нет слова "существенные" недостатки. 

За лишение Морозовой полномочий муниципального депутат проголосовало 10 членов совета, против 8 - представители "Яблока". Во время проведения голосования часть местных жителей скандировали: "Позор!". В знак протеста "яблочники" покинули зал заседния.

Степанов добавил, что губернатор написал и о несущественных нарушениях в декларации мундепа от "Яблока" Артёма Голева. И.о. главы муниципалитета предложил вынести депутату предупреждение. "За" проголосовали 10 муниципальных депутатов из 18 присутствующих. Представители "Яблока" указали на то, что в регламенте муниципалитета прописано: подобные решения принимаются большинством от установленной численности совета - то есть "за" должны проголосовать 11 человек. Степанов возразил, что таким образом голосование проходит по нормативно-правовым актам. По другим документам, как в данном случае, решение принимается большинством присутствующих, добавил и.о.главы.

На заседание совета впустили ограниченное количество людей. Несколько желающих смогли пройти в здание муниципалитета и собрались на лестнице у входа в зал заседаний, в помещение их всех все же не пропустили.

София Саттарова


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