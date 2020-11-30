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20:08

"Запустили дурочку": Вишневский получил ответ томского МВД по отравлению Навального

фото ЗакС политика "Запустили дурочку": Вишневский получил ответ томского МВД по отравлению Навального

Петербургский депутат Борис Вишневский, интересующийся ходом проверки по факту августовского отравления политика Алексея Навального, получил ответ от Томского линейного отдела МВД на транспорте, к которому его ранее адресовали в Следственном комитете.

Из письма следует, что процесс все еще продолжается: "выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление фактических обстоятельств". Вишневский обращает внимание, что в тексте вместо отравления о скандальном событии говорится уже только как о госпитализации.

"Сколько еще времени они будут проводить свой "комплекс мероприятий", ясен пень, не сообщается. Хотя я прекрасно понимаю, что поставлена задача: ни в коем случае уголовного дела не возбуждать. Твердить до последнего, что "нет доказательств", "недостаточно фактов", "Запад не хочет сотрудничать". Линия защиты отравителей проста: а не было никакого отравления!". - сделал вывод Вишневский в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, все поведение властных инстанций применительно к факту отравления Навального напоминает сценку, в которой советский артист Аркадий Райкин использовал словосочетание "запустить дурочку".

Напомним, что Навальный впал в кому на территории Сибири, после чего его вывести удалось вывезти в Германию, где в его организме нашли следы боевых отравляющих веществ. РФ причастность к инциденту отрицает, прибегая к различным, порой взаимоисключающим версиям произошедшего с оппозиционером.


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