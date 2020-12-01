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10:26

Хабаровские власти призвали жителей помогать врачам транспортом и горячей едой

фото ЗакС политика Хабаровские власти призвали жителей помогать врачам транспортом и горячей едой

Руководство Хабаровского края обратилось к местным жителям с призывом активнее участвовать в волонтёрской помощи медикам и помогать им как с транспортом, так и с горячим питанием. Власти воззвали к хабаровчанам в ходе заседания регионального правительства.

"Транспортом обеспечен только каждый третий из врачей, которые посещают пациентов на дому. Поэтому мы будем признательны гражданам, которые помогут участковым более оперативно обслуживать население. Также мы просим добровольцев подключиться к доставке кофе и горячего питания медицинским работникам. Это два направления, по которым вопрос на сегодняшний день остается открытым. Такая поддержка будет очень своевременной", - призвал краевых жителей и. о. зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

На сегодняшний день волонтёры помогают раздавать лекарства для пациентов, лечащихся от коронавируса дома. Кроме того, в работе задействованы и студенты-медики, помогающие врачам в краевых больницах.

С начала пандемии в Хабаровском крае официально зафиксировано 24 570 случаев заражения COVID-19, с начала пандемии скончались 157 пациентов. В настоящее время коечный фонд региона заполнен на 87,57%, в Хабаровске - более чем на 90%. 

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