Коронавирус подтвердился у ещё 26 402 россиян: зафиксирован также антирекорд по COVID-смертям

В оперативном штабе представили обновлённую информацию по количеству новых случаев инфицирования россиян коронавирусом: так, за минувшие 24 часа COVID-19 подтвердился у ещё 26 402 граждан РФ. Накануне заразившихся было 26 338.

Соответственно, на сегодняшний день с начала пандемии инфекцию подхватили 2 322 056 человек.

За сутки скончались 569 пациентов - это рекорд с момента распространения болезни в России. До этого максимальное значение было зафиксировано 26 ноября — тогда в оперштабе уведомили о 524 COVID-смертях. За всё время от инфекции умерли 40 464 человека.

Излечились при этом ещё 24 763 заболевших. Всего с начала пандемии выздоровели 1 803 467 россиян.

Наибольшее количество новых случаев заражения зарегистрировано в Москве — 6 524, Петербурге — 3 697, Московской области — 1 104, Нижегородской области — 462, в Карелии — 427.