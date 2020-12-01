"Трезвая Россия" предлагает главам регионов сделать 31 декабря выходным днём

Член Общественной палаты, руководитель движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев обратился к региональным главам с предложением и в этом году сделать во вверенных им субъектах РФ 31 декабря выходным днём, передает РИА "Новости".

"На протяжении более шести лет продвигаем общественную инициативу "31 декабря — выходной день". По итогам социологический опросов, проводимых ежегодно, доля поддержки инициативы <…> составляет свыше 85% от всех опрошенных граждан", - говорится в письме Хамзаева, адресованном региональным управленцам.

Он напомнил, что в 2019 году данную инициативу одобрили в 15 регионах России, в числе которых - Крым, Ставропольский край и Краснодарский край, а также Пензенская, Орловская и Магаданская области.

Хамзаев утверждает, что последний день в году граждане должны провести дома в кругу семьи и посвятить его подготовке к празднику, поэтому "официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей - более спокойными и счастливыми".

Добавим также, 31 декабря 2020 года будет выходным днём: соответствующее решение принял ранее кабинет министров.