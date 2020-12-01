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11:40

"Трезвая Россия" предлагает главам регионов сделать 31 декабря выходным днём

фото ЗакС политика "Трезвая Россия" предлагает главам регионов сделать 31 декабря выходным днём

Член Общественной палаты, руководитель движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев обратился к региональным главам с предложением и в этом году сделать во вверенных им субъектах РФ 31 декабря выходным днём, передает РИА "Новости".

"На протяжении более шести лет продвигаем общественную инициативу "31 декабря — выходной день". По итогам социологический опросов, проводимых ежегодно, доля поддержки инициативы <…> составляет свыше 85% от всех опрошенных граждан", - говорится в письме Хамзаева, адресованном региональным управленцам.

Он напомнил, что в 2019 году данную инициативу одобрили в 15 регионах России, в числе которых - Крым, Ставропольский край и Краснодарский край, а также Пензенская, Орловская и Магаданская области.

Хамзаев утверждает, что последний день в году граждане должны провести дома в кругу семьи и посвятить его подготовке к празднику, поэтому "официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей - более спокойными и счастливыми".

Добавим также, 31 декабря 2020 года будет выходным днём: соответствующее решение принял ранее кабинет министров.

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