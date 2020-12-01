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12:59

ЕСПЧ обязал РФ выплатить 21 тысячу евро осужденному за госизмену физику Данилову

фото ЗакС политика ЕСПЧ обязал РФ выплатить 21 тысячу евро осужденному за госизмену физику Данилову

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия обязана выплатить 21 тысячу евро физику Валентину Данилову, которого в 2004 году приговорили к 13 годам тюрьмы в рамках дела о государственной измене, следует из решения инстанции.

ЕСПЧ выявил нарушение права на справедливое судебное разбирательство (статья 6 Европейской конвенции), но не увидел нарушения права не нести незаконное наказание (статья 7) и нарушения свободы выражения мнения (статья 10).

В ходе процесса Данилов сетовал, что суд и присяжные по его делу ведут себя предвзято, а под преследование он попал за разглашение сведений, доступных в открытых источниках.

В нулевых учёный трудился над исследованиями о влиянии солнечной активности на спутники и возглавлял Теплофизический центр Красноярского государственного технического университета.

Уголовное дело в отношении Данилова было возбуждено в мае 2000 года: физика заподозрили в государственной измене и передаче секретных сведений Китаю.

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