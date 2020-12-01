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1 декабря, 19:53

Шишлов хочет отменить регистрацию как обязательное условие для получения выплат

фото ЗакС политика Шишлов хочет отменить регистрацию как обязательное условие для получения выплат

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов за последние недели столкнулся со значительным числом обращений от семей с детьми от трех до семи лет, не имеющих официальной прописки в городе, которые из-за особенностей Социального кодекса Петербурга не могут получить "президентские" разовые выплаты, назначенные еще в марте. Именно пункты регионального законодательства блокируют таким семьям получение обещанной помощи, что отчасти делает их в глазах уполномоченного по правам человека дискриминационными, говорится на сайте чиновника.

В связи с актуальностью и масштабом проблемы Шишлов обратился к губернатору Александру Беглову с предложением внести коррективы в Социальный кодекс города и убрать оттуда необходимость обязательной регистрации для получения выплат.

"Омбудсмен считает, что семьи, не имеющие собственного жилья, вынужденные его снимать, находятся сегодня в наиболее уязвимом положении и нуждаются в государственной поддержке", - гласит сообщение.

По мнению Шишлова, регистрация по месту жительства в принципе не может быть частью какого-либо ценза и должна использоваться только в качестве уведомления.


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