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12:20

"Классический пример неприличного поведения": Шишкина осудила лишение мундепов мандатов

фото ЗакС политика "Классический пример неприличного поведения": Шишкина осудила лишение мундепов мандатов

Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина эмоционально отреагировала на череду исключений муниципальных депутатов из советов под предлогом некорректно заполненных и поданных деклараций. Для нее последние события стали очередным витком политической борьбы и "примером лукавого правоприменения": раньше, напомнила она, с неугодными муниципалами боролись "перерисовыванием" их реальных результатов на выборах, при этом зачастую оппозиционеры проигрывали в судах. Однако, делает вывод Шишкина, этого оказалось мало, поскольку для власти результаты выборов 2019 года оказались чересчур неожиданными: по ее оценке, появилось более 300 оппозиционных депутатов, досаждающих партии власти.

"Теперь придуман другой куплет песни. История со Светланой Уткиной – классический пример неприличного поведения. <...> Кому мешала Уткина с Морозовой, прекрасные, красивые женщины? Всеволод Беликов, вам должно быть стыдно за то, что вы, руководитель этого муниципального образования (МО "Финляндский округ - прим. ЗАКС.Ру), проголосовали за то, чтобы Светлану Уткину лишить мандата", - произнесла политик в интервью "Эху Петербурга".

Напомним, что за последние две недели по аналогичной схеме пострадали, лишившись мест в муниципальном совете, депутаты Анна Каруличева ("Нарвский округ") Вера Морозова ("Малая Охта") и Светлана Уткмна ("Финляндский округ"). Подробнее о проблеме читайте на ЗАКС.Ру.


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