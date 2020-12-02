Политех покажет двум столицам первый российский серийный электромобиль

Политехнический университет, силами которого разработан первый в России серийный электромобиль "Кама-1", презентует его в ближайшее время в обеих столицах, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексея Боровкова. Петербургская презентация транспортного средства намечена на 15 декабря.

По словам Боровкова, электромобиль прошел необходимые опытные испытания и обладает всей требуемой документацией и сертификацией.

Ранее в университете заявляли, что с высокой долей вероятности купить "Каму-1" и начать на ней ездить можно будет уже в 2021 году. Машина принадлежит к сегменту эконом-класса: ожидается, что при желаемых объемах продаж розничная цена составит около одного миллиона рублей. Достигающая максимальной скорости в 150 км в час, "Кама-1" способна следовать не менее 250 км без подзарядки.