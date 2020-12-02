Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

13:28

Муниципальным округам Петербурга запретят называться муниципальными округами

фото ЗакС политика Муниципальным округам Петербурга запретят называться муниципальными округами

Внутригородские муниципальные образования Петербурга перестанут называться муниципальными округами. Соответствующий законопроект 2 декабря приняли за основу депутаты Заксобрания города.

Инициативу внесла городская прокуратура. Она заявила о необходимости внести правки в закон "О территориальном устройстве Санкт-Петербурга", изменив в нем трактовку понятия "муниципальный округ".

Это необходимо, поскольку аналогичный термин появился в федеральном законе об общих принципах организации местного самоуправления, говорится в пояснительной записке. 

Таким образом, теперь муниципальным округом будет называться "несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления" законами России и отдельных ее субъектов.

Отметим, что в настоящее время большинство МО Петербурга называются муниципальными округами. Им придется вносить изменения в уставы и другую документацию. Согласно действующей редакции законопроекта, инициатива вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Представитель городского прокурора в ЗакСе Татьяна Яковлева допустила, что этот срок может быть увеличен ко второму чтению. Но подачу поправок Яковлева взяла два месяца.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:50 После заявления депутата ГД Васильева псковского журналиста вызвали на допрос

14:28 Верховный суд подтвердил право магазинов не обслуживать покупателей без масок

14:24 Муниципал: Прокуратура заподозрила "возможные нарушения" в декларациях оппозиционеров МО "Морской"

14:02 ЗакС намерен изменить принцип формирования районных комиссий по землепользованию и застройке

13:48 Политолог Рогов: На будущих выборах в РФ практически не будут считать голоса

13:46 Муниципал: Оппозиционеры ЗакСа снова выступили против лишения мундепов мандатов

13:28 Муниципал: Муниципальным округам Петербурга запретят называться муниципальными округами

13:21 Политех покажет двум столицам первый российский серийный электромобиль

12:58 Муниципал: Прокуратура решила проверить декларации о доходах мундепов МО "Гавань"

12:41 Сухенко получил выговор от петербургского правительства

12:25 Дмитриева потребовала жестких ограничительных мер из-за ситуации с COVID-19

12:20 "Классический пример неприличного поведения": Шишкина осудила лишение мундепов мандатов

11:59 ЗакС принял инициативу о региональных инвестпроектах Петербурга

11:58 Памфилова выступила за смену руководства в избиркоме Тосненского района

11:53 ЗакС утвердил корректировку бюджета Петербурга

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru