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Поправки в Конституцию

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13:48

Политолог Рогов: На будущих выборах в РФ практически не будут считать голоса

фото ЗакС политика Политолог Рогов: На будущих выборах в РФ практически не будут считать голоса

Политолог Кирилл Рогов представил свое видение выборов в России ближайших лет, исходя из тех законодательных изменений, которые Россия претерпела в 2020 году. Необходимость в поправках в Конституцию и тем более в том многодневном формате голосования, который недавно был введен, говорят эксперту о тотальной "туркменизации" выборов, на которую власть рассчитывает. То есть, многобразие административных механизмов должно работать таким образом, чтобы в принципе не сомневаться в нужном результате, причем неизменно сверхвысоком. Политолог считает, что если раньше власть могла довольствоваться результатами 50-60%, при необходимости прибегая к разного рода махинациям, то теперь планка будет поставлена еще выше.

"Это будут выборы у нас, на которых практически не будут считать голоса. Там будет всегда у всех 75-80%. Но для того, чтобы к таким выборам придти, надо построить соответствующую машину, соответствующую сеть по всем регионам. У нас сейчас есть регионы, где очень много фальсифицируют и есть регионы, где мало фальсифицируют. Это сдерживает. Теперь надо эти регионы выровнять", - рассудил он в интервью "Эху Москвы".

Первая серьезная обкатка целой "машины деспотических выборов", по его словам, ожидается в период думской кампании 2021 года. В свою очередь, к президентским выборам тремя годами позже она, по задумке руководства страны, предполагаемой Роговым, уже должна будет работать "как часы".

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