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14:28

Верховный суд подтвердил право магазинов не обслуживать покупателей без масок

фото ЗакС политика Верховный суд подтвердил право магазинов не обслуживать покупателей без масок

Верховный суд отказал в удовлетворении иска Смоленскому центру права и социологии, пытавшемуся защитить граждан, которым магазины отказывают в обслуживании из-за отсутствия медицинской маски на лице. Об этом пишет "Интерфакс".

Правозащитники, в частности, полагали, что рекомендации Минпромторга не могут быть важнее публичного договора об оказании услуг. Впрочем, конкретно с этим аргументом суд спорить не стал. Но если речь идет о решении региональных властей в ситуации повышенной готовности, следует из решения суда, то в помощь магазинам идут целых два закона -  "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Их, как стало ясно по результатам процесса, вполне достаточно для отказа в обслуживании людям, не соблюдающим базовые противоэпидемические меры безопасности.

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